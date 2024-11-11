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Немецкая экономика продолжает рушиться. Производитель эмблем для Mercedes-Benz объявил о банкротстве
Немецкая экономика продолжает рушиться. Bloomberg сообщает, что производитель Gerhardi, занимавшийся выпуском автомобильных комплектующих, в том числе эмблем для Mercedes-Benz, Audi и других автокомпаний, объявил о банкротстве. Компания также сокращает 1500 сотрудников в Германии.
Компания Gerhardi была основана в 1796 году как изготовитель металлических изделий. В XX веке она стала главным поставщиком решеток, ручек и хромированных накладок для Mercedes-Benz. Позднее бренд переключился на производство пластмассовых изделий и также продолжил поставлять продукцию немецкому автопроизводителю.
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