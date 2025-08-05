Немецкая компания Helsing планирует выпускать БПЛА с боевой нагрузкой в сотни килограммов

Немецкая компания Helsing, специализирующаяся на военных технологиях с ИИ, планирует выпускать ударные беспилотники с боевой нагрузкой в сотни килограммов.. Об этом говорится в статье газеты Handelsblatt, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Издание указывает, что после приобретения производителя самолетов Grob Aircraft SE, Helsing получит возможность производить интегрированное оборудование и программное обеспечение, а также выйдет на рынок беспилотных боевых воздушных систем, которые могут весить несколько тонн и нести тяжелые бомбы. В данный момент в Европе, по данным газеты, нет производителей, выпускающих подобные БПЛА.

В самой компании не стали комментировать данную информацию. Один из руководителей Helsing Гундберт Шерф отметил, что они намерены не только сохранить существующий бизнес Grob Aircraft, но и расширить его.

Согласно данным издания, Helsing имеет тесные связи в политических кругах. Например, Шерф был консультантом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее работы на посту министра обороны Германии с 2013 по 2019 годы.