Любая война - это прежде всего обогащение ВПК. Немецкий Rheinmetall хорошо заработал на украинском конфликте. Курс акций компании за 2,5 года увеличился почти в 20 раз. Оборот Rheinmetall за первые 6 месяцев превысил 4 млрд 700 млн евро, что почти на четверть больше, чем годом ранее.