Немецкий Rheinmetall хорошо заработал на украинском конфликте

Любая война - это прежде всего обогащение ВПК. Немецкий Rheinmetall хорошо заработал на украинском конфликте. Курс акций компании за 2,5 года увеличился почти в 20 раз. Оборот Rheinmetall за первые 6 месяцев превысил 4 млрд 700 млн евро, что почти на четверть больше, чем годом ранее.

Так значительно выросли поставки боеприпасов для танков и артиллерии странам НАТО и Украине. При этом концерн активно продолжает расширять производственную базу и планирует рост оборота по итогам года в 25-30 %. 

