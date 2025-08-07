3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Немецкий Rheinmetall хорошо заработал на украинском конфликте
Автор:Редакция news.by
Любая война - это прежде всего обогащение ВПК. Немецкий Rheinmetall хорошо заработал на украинском конфликте. Курс акций компании за 2,5 года увеличился почти в 20 раз. Оборот Rheinmetall за первые 6 месяцев превысил 4 млрд 700 млн евро, что почти на четверть больше, чем годом ранее.
Так значительно выросли поставки боеприпасов для танков и артиллерии странам НАТО и Украине. При этом концерн активно продолжает расширять производственную базу и планирует рост оборота по итогам года в 25-30 %.