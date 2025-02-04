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Немецкий телеканал ARD сократит более 250 сотрудников
Первый и, соответственно, главный немецкий телеканал сокращает более 250 своих сотрудников. Цель этого массового увольнения - бюджетная экономия.
Как ожидается, телеканал ARD сэкономит 22 миллиона евро. Последнее время у общественного вещателя, который финансируется за счет специального налога с граждан, дела идут наперекосяк. Компанию сотрясают скандал за скандалом. Из ARD недавно уволили директора, который за счет бюджета канала закатывал роскошные пиры у себя дома. На закупку дикой форели и седел лесных оленей были потрачены сотни тысяч евро.
Теперь экономить решено на зарплатах персонала. Фактически директор ARD съела жалование своих сотрудников и превратила в ничто их карьеры.