Немецкий телеканал ARD сократит более 250 сотрудников

Как ожидается, телеканал ARD сэкономит 22 миллиона евро. Последнее время у общественного вещателя, который финансируется за счет специального налога с граждан, дела идут наперекосяк. Компанию сотрясают скандал за скандалом. Из ARD недавно уволили директора, который за счет бюджета канала закатывал роскошные пиры у себя дома. На закупку дикой форели и седел лесных оленей были потрачены сотни тысяч евро.