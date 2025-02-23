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Немецкий журналист: Шольц - самый непопулярный политик в истории ФРГ
Олаф Шольц рискует запомниться как самый непопулярный канцлер в истории Германии. Он утратил поддержку, доверие немецких избирателей и уважение среди коллег мировых политиков. Мнение немецкого журналиста Томаса Рёпера.
Томас Рёпер, журналист (Германия):
"Давайте честно, кто на мировой арене принимает Шольца всерьез? Я напомню, был G20 в Индии в 2023 году, Шольц пришел одноглазым. Во всех мировых СМИ были заголовки о канцлере с пиратской повязкой, но не было ни одного сообщения в СМИ или где угодно о немецких инициативах в мировой политике. О том, что Германия что-то в политике предлагает, уже СМИ не говорят, там нечего говорить. И мы видим, как последние два года встречают немецких политиков. Шольц прилетал в Китай, его даже не замминистра, а мэр какого-то города приветствовал. Бербок прилетает в Индию - вообще никто не стоит у самолета. И так далее".
"Президент Штайнмайер, федеральный президент, в Катаре стоит полчаса на трапе самолета, потому что министр опаздывал встречать немецкого президента. Это говорит о том, как на мировой арене смотрят на Германию с приходом Шольца во власть. А в самой Германии все просто: Шольц по всем опросам самый непопулярный канцлер в истории ФРГ. Ну это даже достижение, не каждый может этим хвастаться", - с сарказмом заметил журналист из Германии.