Немецкий журналист: Шольц - самый непопулярный политик в истории ФРГ

"Давайте честно, кто на мировой арене принимает Шольца всерьез? Я напомню, был G20 в Индии в 2023 году, Шольц пришел одноглазым. Во всех мировых СМИ были заголовки о канцлере с пиратской повязкой, но не было ни одного сообщения в СМИ или где угодно о немецких инициативах в мировой политике. О том, что Германия что-то в политике предлагает, уже СМИ не говорят, там нечего говорить. И мы видим, как последние два года встречают немецких политиков. Шольц прилетал в Китай, его даже не замминистра, а мэр какого-то города приветствовал. Бербок прилетает в Индию - вообще никто не стоит у самолета. И так далее".