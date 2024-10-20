Необычный запрет в аэропорту: максимальное время объятий - 3 минуты

Необычным запретом отметился новозеландский аэропорт Данидин. Там на официальном уровне установили лимит прощальных объятий. На предупреждающей табличке написано: "Максимальное время объятий - 3 минуты. Для нежных прощаний, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой".

Это объявление завирусилось в социальных сетях и вызвало споры. В ответ на критику гендиректор аэропорта сослался на исследование, в котором говорится, что 20 секунд вполне достаточно для получения выброса "гормона любви". А долгое прощание может мешать работе воздушной гавани.