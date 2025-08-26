3.69 BYN
Неопознанный объект в Польше признали украинским беспилотником
Автор:Редакция news.by
В Варшаве, похоже, наконец признали очевидное. Замглавы МИД Польши заявил, что взорвавшийся на востоке страны дрон прилетел из Украины.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Осины (Люблинского воеводства) упал и взорвался неопознанный объект. Позже стало известно, что это беспилотник.
По словам дипломата, дрон летел очень низко, а у Польши пока нет системы, которая могла бы обнаружить такие объекты.