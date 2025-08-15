3.72 BYN
Неожиданный ход сделал Евросоюз, чтобы обеспечить Майе Санду и ее партии победу
Автор:Редакция news.by
Евросоюз сделал неожиданный ход, чтобы обеспечить Майе Санду и ее партии победу на парламентских выборах 28 сентября. Как сообщает издание Politico, Брюссель собирается объявить о начале первого этапа переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.
Решение на этот счет хотят одобрить уже в ближайшие недели. У данного способа вмешаться во внутреннюю молдавскую политику есть и оборотная сторона. Санду это поможет, но повредит Зеленскому.
Дело в том, что официальному Киеву будет довольно сложно объяснить гражданам, почему Молдова обошла Украину в марафоне, где призом является членство в Евросоюзе.