Несмотря на запугивание властей, латыши не видят поводов опасаться поездок в Беларусь

Латвийские медиа публикуют панические материалы, посвященные трансграничным путешествиям своих граждан в Беларусь. Но, несмотря на запугивание со стороны властей, прямые запреты и слежку спецслужб, поездки по-прежнему остаются массовыми.

Только в январе почти 6 тыс. латышей побывали в Беларуси: до сих пор высокой популярностью пользуются шопинг-туры и поездки на лечение. На вопрос, ведь власти предупреждают, что вас там может завербовать КГБ, латвийцы отвечают: "А мы как-то и не боимся!".