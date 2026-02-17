3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
Несмотря на запугивание властей, латыши не видят поводов опасаться поездок в Беларусь
Автор:Редакция news.by
Латвийские медиа публикуют панические материалы, посвященные трансграничным путешествиям своих граждан в Беларусь. Но, несмотря на запугивание со стороны властей, прямые запреты и слежку спецслужб, поездки по-прежнему остаются массовыми.
Только в январе почти 6 тыс. латышей побывали в Беларуси: до сих пор высокой популярностью пользуются шопинг-туры и поездки на лечение. На вопрос, ведь власти предупреждают, что вас там может завербовать КГБ, латвийцы отвечают: "А мы как-то и не боимся!".
Опрос туристов обнаруживает, что сарафанное радио превосходит эффективностью государственную пропаганду: в Беларусь латыши ездили, ездят и намерены ездить в будущем.