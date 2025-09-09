Нидерландская авиакомпания KLM отменила более 100 рейсов из-за забастовки персонала

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed8aa6f0-8c32-4b07-b37e-492f53f4b5ce/conversions/f673418c-e2ae-4bb6-88a9-ef0ca2db2d9c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed8aa6f0-8c32-4b07-b37e-492f53f4b5ce/conversions/f673418c-e2ae-4bb6-88a9-ef0ca2db2d9c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed8aa6f0-8c32-4b07-b37e-492f53f4b5ce/conversions/f673418c-e2ae-4bb6-88a9-ef0ca2db2d9c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed8aa6f0-8c32-4b07-b37e-492f53f4b5ce/conversions/f673418c-e2ae-4bb6-88a9-ef0ca2db2d9c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Более 100 рейсов отменено нидерландской авиакомпанией KLM из-за забастовки наземного персонала, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал NU.nl.

Представитель авиакомпании сообщил, что из-за акции протеста пострадали 27 тыс. пассажиров.

В состав наземного персонала входят сотрудники, которые обслуживают самолеты, загружают и выгружают багаж и помогают пассажирам. Они провели забастовку с 8.00 до 10.00 по местному времени. Аналогичная акция запланирована на 17 сентября.

Как отмечает портал, профсоюзы CNV и FNV призвали сотрудников компании приостановить работу после того, как не смогли достичь соглашения с руководством по изменению трудовых контрактов. Ранее KLM подписала соглашения с тремя другими профобъединениями, однако CNV и FNV отказались к ним присоединяться.

"Ранее оба профсоюза CNV и FNV уже угрожали забастовкой, но суд запретил это дважды, отчасти потому что это совпало по времени с саммитом НАТО", - напомнил представитель CNV Сулейман Амаллах.