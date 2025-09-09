3.69 BYN
Нидерландская авиакомпания KLM отменила более 100 рейсов из-за забастовки персонала
Более 100 рейсов отменено нидерландской авиакомпанией KLM из-за забастовки наземного персонала, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал NU.nl.
Представитель авиакомпании сообщил, что из-за акции протеста пострадали 27 тыс. пассажиров.
В состав наземного персонала входят сотрудники, которые обслуживают самолеты, загружают и выгружают багаж и помогают пассажирам. Они провели забастовку с 8.00 до 10.00 по местному времени. Аналогичная акция запланирована на 17 сентября.
Как отмечает портал, профсоюзы CNV и FNV призвали сотрудников компании приостановить работу после того, как не смогли достичь соглашения с руководством по изменению трудовых контрактов. Ранее KLM подписала соглашения с тремя другими профобъединениями, однако CNV и FNV отказались к ним присоединяться.
"Ранее оба профсоюза CNV и FNV уже угрожали забастовкой, но суд запретил это дважды, отчасти потому что это совпало по времени с саммитом НАТО", - напомнил представитель CNV Сулейман Амаллах.
Профсоюзы требуют увеличения числа бессрочных трудовых договоров и введения льгот для сотрудников, которые выполняют тяжелую работу. В мае профсоюзы уже выдвинули KLM ультиматум, после чего стороны так и не пришли к согласию.