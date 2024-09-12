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Нидерланды и Венгрия намерены отказаться от миграционных правил ЕС
Венгрия объявила о намерении присоединиться к запросу Нидерландов о выходе из пакта Евросоюза о миграции и предоставлении убежища. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
Ранее Амстердам направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится о планах отказаться от европейской системы по приему беженцев.
В министерстве миграции подчеркнули, что намерены вернуть политику предоставления убежища в свои руки. Эксперты сомневаются, что Нидерландам и Венгрии удастся добиться исключения себя из общих правил. Ведь для этого потребуется согласие всех 27 членов Евросоюза.
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