Нидерланды и Венгрия намерены отказаться от миграционных правил ЕС

Венгрия объявила о намерении присоединиться к запросу Нидерландов о выходе из пакта Евросоюза о миграции и предоставлении убежища. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Ранее Амстердам направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится о планах отказаться от европейской системы по приему беженцев.