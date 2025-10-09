3.69 BYN
Нидерланды испытывают трудности в поиске средств для выполнения нормы НАТО по военным расходам
Нидерланды сталкиваются с серьезными трудностями в поиске финансов для выполнения новой нормы НАТО по военным расходам в 5 % ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету De Telegraaf.
По данным издания, необходимость изыскать дополнительные миллиарды евро на нужды обороны стала одной из центральных тем предвыборной кампании. В связи с этим, в Гааге с большим нетерпением ожидают обнародования расчетов Центрального планового бюро по предвыборным программам партий, которое состоится в пятницу, 10 октября. Эти данные позволят понять, каким образом каждая из политических сил намерена профинансировать увеличение оборонного бюджета, которое к 2035 году должно составить около 20 млрд евро.
"Вопрос в том, хватит ли у партий, которые победят на выборах 29 октября, смелости, чтобы взять на себя ответственность за непопулярные меры, которые придется принять ради выполнения нормы НАТО", - заявил профессор экономики и госфинансов Амстердамского университета Бас Якобс. По его словам, расходы на оборону не имеют инвестиционного потенциала и потому не должны покрываться за счет роста госдолга.
"Властям придется искать средства либо за счет сокращения иных расходов, либо за счет повышения налогов", - считает Якобс. В этой связи лидер христианских демократов Хенри Бонтенбал уже допустил возможность увеличения НДС и подоходного налога.
Эксперты, которые были опрошены изданием, предупреждают, что экономия ради роста трат на оборону может коснуться социальной сферы - здравоохранения и пенсионного обеспечения, расходы на которую растут из-за старения населения Нидерландов. "Если ничего не изменится, к 2060 году четверть национального дохода должна будет уходить на здравоохранение. Однако это невозможно при соблюдении нормы по военным расходам", - подчеркивает Якобс. По его мнению, ради выполнения нормы НАТО политикам придется пересматривать состав базового пакета медицинского страхования, а также повышать необходимые личные взносы граждан.
Некоторые партии в ходе предвыборной кампании предлагают сократить помощь Нидерландов развивающимся странам, другие - увеличить налоги на корпорации и состоятельных граждан. Однако, как резюмирует Якобс, "лейтмотивом жизни в Нидерландах в ближайшие годы так или иначе станет экономия".
13 июня телеканал NOS сообщил, что правительство Нидерландов приняло решение повысить расходы на оборону и безопасность до 5 % ВВП в соответствии с новой нормой НАТО. Из этой суммы 3,5 % ВВП планируется направить непосредственно на нужды вооруженных сил, а еще 1,5 % - на инфраструктурные и технологические проекты, от которых выигрывает оборонный сектор, включая кибербезопасность и дорожное строительство.