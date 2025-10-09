Нидерланды испытывают трудности в поиске средств для выполнения нормы НАТО по военным расходам

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Нидерланды сталкиваются с серьезными трудностями в поиске финансов для выполнения новой нормы НАТО по военным расходам в 5 % ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету De Telegraaf.

По данным издания, необходимость изыскать дополнительные миллиарды евро на нужды обороны стала одной из центральных тем предвыборной кампании. В связи с этим, в Гааге с большим нетерпением ожидают обнародования расчетов Центрального планового бюро по предвыборным программам партий, которое состоится в пятницу, 10 октября. Эти данные позволят понять, каким образом каждая из политических сил намерена профинансировать увеличение оборонного бюджета, которое к 2035 году должно составить около 20 млрд евро.

"Вопрос в том, хватит ли у партий, которые победят на выборах 29 октября, смелости, чтобы взять на себя ответственность за непопулярные меры, которые придется принять ради выполнения нормы НАТО", - заявил профессор экономики и госфинансов Амстердамского университета Бас Якобс. По его словам, расходы на оборону не имеют инвестиционного потенциала и потому не должны покрываться за счет роста госдолга.

"Властям придется искать средства либо за счет сокращения иных расходов, либо за счет повышения налогов", - считает Якобс. В этой связи лидер христианских демократов Хенри Бонтенбал уже допустил возможность увеличения НДС и подоходного налога.

Эксперты, которые были опрошены изданием, предупреждают, что экономия ради роста трат на оборону может коснуться социальной сферы - здравоохранения и пенсионного обеспечения, расходы на которую растут из-за старения населения Нидерландов. "Если ничего не изменится, к 2060 году четверть национального дохода должна будет уходить на здравоохранение. Однако это невозможно при соблюдении нормы по военным расходам", - подчеркивает Якобс. По его мнению, ради выполнения нормы НАТО политикам придется пересматривать состав базового пакета медицинского страхования, а также повышать необходимые личные взносы граждан.

Некоторые партии в ходе предвыборной кампании предлагают сократить помощь Нидерландов развивающимся странам, другие - увеличить налоги на корпорации и состоятельных граждан. Однако, как резюмирует Якобс, "лейтмотивом жизни в Нидерландах в ближайшие годы так или иначе станет экономия".