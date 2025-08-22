Нидерланды перебрасывают в Польшу два ЗРК Patriot и 300 солдат

Нидерланды перебрасывают в Польшу 2 зенитно-ракетных комплекса Patriot. Они должны заступить на дежурство с 1 декабря.



Вместе с системами прибудут около 300 военнослужащих для обеспечения безопасности логистического центра миссии НАТО.



Как заявили в Минобороны Нидерландов, развертывание батарей необходимо для защиты территории альянса, сдерживания российской агрессии и помощи Украине.



Ранее, в июле, глава ведомства обещал направить в Польшу с 1 сентября истребители F-35 для миссии НАТО с теми же целями.



Вместе с партнерами Нидерланды намерены обеспечить эшелонированную воздушную оборону от возможных угроз баллистическими и крылатыми ракетами, а также от самолетов, вертолетов и беспилотников.