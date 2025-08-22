3.70 BYN
Нидерланды перебрасывают в Польшу два ЗРК Patriot и 300 солдат
Автор:Редакция news.by
Нидерланды перебрасывают в Польшу 2 зенитно-ракетных комплекса Patriot. Они должны заступить на дежурство с 1 декабря.
Вместе с системами прибудут около 300 военнослужащих для обеспечения безопасности логистического центра миссии НАТО.
Как заявили в Минобороны Нидерландов, развертывание батарей необходимо для защиты территории альянса, сдерживания российской агрессии и помощи Украине.
Ранее, в июле, глава ведомства обещал направить в Польшу с 1 сентября истребители F-35 для миссии НАТО с теми же целями.
Вместе с партнерами Нидерланды намерены обеспечить эшелонированную воздушную оборону от возможных угроз баллистическими и крылатыми ракетами, а также от самолетов, вертолетов и беспилотников.