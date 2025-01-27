Nissan сократит производственные мощности в самой Японии и в других странах - Bloomberg

Японская автомобильная корпорация Nissan планирует сократить производственные линии на своих заводах по всему миру, стремясь остановить ухудшение своих финансовых показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.



Программа сокращения расходов должна привести к закрытию части производственных линий на заводах корпорации в самой Японии и в других странах, также ожидается сокращение рабочих смен сотрудников, указывают источники. При этом руководство компании не намерено полностью закрывать те или иные заводы, реализация плана по оптимизации действующего производства должна помочь Nissan не прибегать к подобным крайним мерам.

В ноябре представители Nissan объявляли о планах увольнения 9 тыс. сотрудников и сокращения производства автомобилей на 20% на фоне падения чистой прибыли в первом полугодии 2024 финансового года на 93,5%. Также компания обращала внимание на снижение продаж в КНР и США и обострение конкуренции с китайскими автопроизводителями. Источники Bloomberg подтверждают, что Nissan уже приступил к увольнениям и сокращению выпуска продукции.

Улучшение финансовых показателей имеет большое значение для Nissan также в контексте возможного объединения корпорации с японским концерном Honda, пишет агентство. В конце декабря обе компании подписали меморандум об изучении возможности интеграции бизнеса и создании совместной холдинговой компании. Тогда президент Honda Motor Тосихиро Мибе заявлял, что восстановление Nissan является важнейшей предпосылкой для объединения.