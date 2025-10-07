Нобелевского лауреата по медицине Рамсделла не могут оповестить о награде

Фото: nobelprize.org news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7880bdd9-acea-4ba4-b09c-04873226e0c2/conversions/fe3694e4-fe3b-45f1-b274-fb8c5557dfd1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7880bdd9-acea-4ba4-b09c-04873226e0c2/conversions/fe3694e4-fe3b-45f1-b274-fb8c5557dfd1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7880bdd9-acea-4ba4-b09c-04873226e0c2/conversions/fe3694e4-fe3b-45f1-b274-fb8c5557dfd1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7880bdd9-acea-4ba4-b09c-04873226e0c2/conversions/fe3694e4-fe3b-45f1-b274-fb8c5557dfd1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: nobelprize.org

Лауреата Нобелевской премии по медицине и физиологии 2025 года Фреда Рамсделла не смогли оповестить о получении награды, потому что с ним не могут связаться, пишет БЕЛТА со ссылкой на The Guardian.

Рамсделл был среди трех ученых, которые были удостоены Нобелевской премии по медицине 2025 года. Однако Нобелевский комитет не смог связаться с ним и сообщить радостную новость. Отмечается, что Рамсделл сейчас "живет лучшей жизнью, путешествуя вдали от цивилизации".

Джеффри Блюстоун, друг Рамсделла и соучредитель лаборатории, сказал, что исследователь заслуживает признания, но связаться с ним он не может. "Думаю, он сейчас где-то в походе в глуши Айдахо", - рассказал Блюстоун агентству AFP.

Нобелевский комитет также столкнулся с трудностями, пытаясь связаться с ученым Мэри Брунков, так как она живет на западном побережье США, которое отстает от Стокгольма на девять часов. Но в конце концов им удалось с ней связаться.

Ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию по медицине за исследование, в котором идентифицированы "охранники" иммунной системы, называемые регуляторными Т-клетками. Их работа касается "периферической иммунной толерантности", которая не позволяет иммунной системе наносить вред организму. Она привела к появлению новой области исследований и разработке потенциальных методов лечения, которые в настоящее время оцениваются в ходе клинических испытаний.

74-летний Сакагучи сделал первое ключевое открытие в 1995 году, обнаружив ранее неизвестный класс иммунных клеток, которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний. Брунков, работающая старшим менеджером проектов в Институте системной биологии в Сиэтле, и Рамсделл, старший консультант в компании Sonoma Biotherapeutics, сделали еще одно ключевое открытие в 2001 году.