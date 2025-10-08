Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

Фото nobelprize.org news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12922122-c4ce-40c9-9cd9-741dee3bac36/conversions/9f24447e-94cf-4542-9d55-0a18634231c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12922122-c4ce-40c9-9cd9-741dee3bac36/conversions/9f24447e-94cf-4542-9d55-0a18634231c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12922122-c4ce-40c9-9cd9-741dee3bac36/conversions/9f24447e-94cf-4542-9d55-0a18634231c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12922122-c4ce-40c9-9cd9-741dee3bac36/conversions/9f24447e-94cf-4542-9d55-0a18634231c1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото nobelprize.org

Королевская шведская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по химии 2025 года Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги за разработку металлоорганических каркасов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт премии.

В пресс-релизе отмечается, что лауреаты разработали новый тип молекулярной архитектуры. Созданные ими конструкции - металлоорганические каркасы - содержат большие полости, через которые молекулы могут втекать и вытекать.

Разрабатывая металлоорганические структуры, лауреаты предоставили химикам новые возможности для решения ряда задач. Так, исследователи использовали их для сбора воды из воздуха пустынь, извлечения загрязняющих веществ из воды, улавливания углекислого газа.

Ранее, в 2024 году, обладателями Нобелевской премии по химии стали американец Дэвид Бейкер "за вычислительный дизайн белков", а также британцы Джон Джампер и Демис Хассабис "за предсказание структуры белка".

С 1901 по 2024 год были вручены 116 Нобелевских премий по химии. Дважды обладателями Нобелевской премии по химии становились англичанин Фредерик Сенгер и американец Барри Шарплесс. Самому молодому лауреату Фредерику Жолио-Кюри на момент получения премии было 35 лет, самому возрастному Джону Гуденафу - 97 лет.