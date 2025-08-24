Норвегия и ФРГ профинансируют закупку для Украины американских ЗРК Patriot

Норвегия и Германия договорились оплатить Киеву покупку американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вооружения поступят в ряды ВСУ с полным боекомплектом. Сообщается, что норвежская сторона выделила на ЗРК почти 700 млн долларов. Передача ЗРК Patriot не могла быть одобрена без согласования с производителем, то есть с США.