Норвегия и ФРГ профинансируют закупку для Украины американских ЗРК Patriot
Автор:Редакция news.by
Норвегия и Германия договорились оплатить Киеву покупку американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вооружения поступят в ряды ВСУ с полным боекомплектом. Сообщается, что норвежская сторона выделила на ЗРК почти 700 млн долларов. Передача ЗРК Patriot не могла быть одобрена без согласования с производителем, то есть с США.
Кроме того Украине передадут немецкие радары для наблюдения за воздушным пространством и американские мобильные наземные пусковые установки средней дальности Typhoon-2.