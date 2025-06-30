Новая попытка гибридной цветной революции в Сербии

Сербию снова раскачивают. В ночь на 30 июня протестующие перекрыли уже десятки главных магистралей в Белграде. (И такая картина - все выходные). Как заявил президент Сербии, только чудом обошлось без погибших. При этом задержано множество лиц за нападения и оскорбления полиции.

Независимость других стран продолжает оставаться самой желанной добычей для глобалистов, жаждущих подчинить себе весь мир. На этот раз в прицеле охотников - Сербия. Западные спецслужбы изо всех сил раскачивают внутриполитическую ситуацию. Минувшие выходные в стране ознаменовались всплеском масштабных демонстраций. Помимо Белграда, на несанкционированные акции вышли в Нише, Нови-Саде, Крагуеваце, Валево, Чачаке и Смедерево. Протестующие строили баррикады и блокировали движение транспорта. На "мирных акциях по всем канонам демократии" были замечены радикалы с палками, камнями и даже огнестрельным оружием. Они без стеснений атаковали сотрудников правоохранительных органов, призывая к "гражданскому неповиновению".

Владимир Кршлянин, политик, дипломат news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3954cd40-27af-4764-afc0-ab2683ae242e/conversions/7ef0bc06-d54e-44f4-8f95-6e994c17b294-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3954cd40-27af-4764-afc0-ab2683ae242e/conversions/7ef0bc06-d54e-44f4-8f95-6e994c17b294-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3954cd40-27af-4764-afc0-ab2683ae242e/conversions/7ef0bc06-d54e-44f4-8f95-6e994c17b294-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3954cd40-27af-4764-afc0-ab2683ae242e/conversions/7ef0bc06-d54e-44f4-8f95-6e994c17b294-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Кршлянин, политик, дипломат, ученый (Сербия):

"На днях в знаменательную для сербов дату, всенародный праздник в дату битвы в Косово в 1389 году. Они решили устроить новый массовый протест в Белграде, который оказался не таким массовым, как предыдущий в марте. То есть у них немножко силы теряются. Зато они решили то, чего побаивались сделать раньше, дать зеленый свет на волну насилия. На всех массовых протестах собираются экстремисты, которые хотят подраться. И вот произошли столкновения с полицией".

В ходе столкновений с особо агрессивными протестующими силовики были вынуждены применить спецсредства, чтобы вытеснить их с ряда центральных улиц. В сражении со сторонниками уличной анархии пострадали 48 правоохранителей.

Драган Васильевич, директор полиции Сербии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c60bab55-bf66-4033-8c19-03f71bc6758a/conversions/4715c95c-3505-400c-9855-13693fe53540-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c60bab55-bf66-4033-8c19-03f71bc6758a/conversions/4715c95c-3505-400c-9855-13693fe53540-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c60bab55-bf66-4033-8c19-03f71bc6758a/conversions/4715c95c-3505-400c-9855-13693fe53540-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c60bab55-bf66-4033-8c19-03f71bc6758a/conversions/4715c95c-3505-400c-9855-13693fe53540-xl-___webp_1920.webp 1920w

Драган Васильевич, директор полиции Сербии:

"Мы решительно осуждаем все нападения на сотрудников полиции, государственную собственность и учреждения. Как мы все ранее заявляли от министра внутренних дел нашему президенту, что мы не допустим уничтожения государственной собственности, мы не допустим конфликтов в любом месте. Не ждите, что сербская полиция не отреагирует на нападения. Мы будем реагировать в соответствии с законом - на все нападения на полицию, на все нападения на других участников митингов, нападения на государственные органы полиция будет реагировать адекватно".

В администрации президента решительно потребовали от полиции разблокировать все дороги, улицы и мосты, а нарушителей порядка наказывать. Ранее Александр Вучич пообещал хулиганам "нулевую толерантность" - за нарушения порядка, порчу имущества и нападения на полицию. И подчеркнул, что насилием, которое продвигают западные спонсоры "демократии", сербов не запугать и не победить.

Александр Вучич, президент Сербии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699e2300-f592-4327-8aba-f36d82fc918f/conversions/007366e3-baa4-4acf-b835-ee386b8ec848-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699e2300-f592-4327-8aba-f36d82fc918f/conversions/007366e3-baa4-4acf-b835-ee386b8ec848-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699e2300-f592-4327-8aba-f36d82fc918f/conversions/007366e3-baa4-4acf-b835-ee386b8ec848-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/699e2300-f592-4327-8aba-f36d82fc918f/conversions/007366e3-baa4-4acf-b835-ee386b8ec848-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вучич, президент Сербии:

"Мы должны обратиться ко всем тем, кто думает иначе, поговорить с ними, начать диалог. Но никаких переговоров с террористами и теми, кто хотел разрушить государство. Ответственность последует в каждой сфере и каждой области общественной жизни. Месть не должна быть нашим языком, но ответственность должна быть частью нашего будущего".

Представитель Еврокомиссии поспешила заверить, что Брюссель не имеет отношения к организации массовых протестов в Сербии или других странах. А в Кремле заявили, что на Сербию оказывается огромное давление, способное привести к попыткам дестабилизации страны с использованием известных технологий.

Андрей Манойло news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7249ff9f-2b74-4310-96b5-dd0d636c420e/conversions/080c4da3-8735-4d8a-b9be-2d5174dd6532-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7249ff9f-2b74-4310-96b5-dd0d636c420e/conversions/080c4da3-8735-4d8a-b9be-2d5174dd6532-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7249ff9f-2b74-4310-96b5-dd0d636c420e/conversions/080c4da3-8735-4d8a-b9be-2d5174dd6532-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7249ff9f-2b74-4310-96b5-dd0d636c420e/conversions/080c4da3-8735-4d8a-b9be-2d5174dd6532-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"То, что сейчас происходит в Сербии, это в чистом виде цветная революция. Причем даже не классическая цветная революция, какой она была в той же Сербии еще полтора года назад. А теперь это уже гибридная цветная революция, но выполненная в лучших традициях организации государственных переворотов. Влияние Запада здесь очевидно, потому что цветные революции нигде и никогда просто так не возникают. Даже наличие большого количества недовольных действующей властью не является фактором, приводящим к самопроизвольному запуску этих механизмов".