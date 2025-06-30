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Новая попытка гибридной цветной революции в Сербии
Сербию снова раскачивают. В ночь на 30 июня протестующие перекрыли уже десятки главных магистралей в Белграде. (И такая картина - все выходные). Как заявил президент Сербии, только чудом обошлось без погибших. При этом задержано множество лиц за нападения и оскорбления полиции.
Независимость других стран продолжает оставаться самой желанной добычей для глобалистов, жаждущих подчинить себе весь мир. На этот раз в прицеле охотников - Сербия. Западные спецслужбы изо всех сил раскачивают внутриполитическую ситуацию. Минувшие выходные в стране ознаменовались всплеском масштабных демонстраций. Помимо Белграда, на несанкционированные акции вышли в Нише, Нови-Саде, Крагуеваце, Валево, Чачаке и Смедерево. Протестующие строили баррикады и блокировали движение транспорта. На "мирных акциях по всем канонам демократии" были замечены радикалы с палками, камнями и даже огнестрельным оружием. Они без стеснений атаковали сотрудников правоохранительных органов, призывая к "гражданскому неповиновению".
Владимир Кршлянин, политик, дипломат, ученый (Сербия):
"На днях в знаменательную для сербов дату, всенародный праздник в дату битвы в Косово в 1389 году. Они решили устроить новый массовый протест в Белграде, который оказался не таким массовым, как предыдущий в марте. То есть у них немножко силы теряются. Зато они решили то, чего побаивались сделать раньше, дать зеленый свет на волну насилия. На всех массовых протестах собираются экстремисты, которые хотят подраться. И вот произошли столкновения с полицией".
В ходе столкновений с особо агрессивными протестующими силовики были вынуждены применить спецсредства, чтобы вытеснить их с ряда центральных улиц. В сражении со сторонниками уличной анархии пострадали 48 правоохранителей.
Драган Васильевич, директор полиции Сербии:
"Мы решительно осуждаем все нападения на сотрудников полиции, государственную собственность и учреждения. Как мы все ранее заявляли от министра внутренних дел нашему президенту, что мы не допустим уничтожения государственной собственности, мы не допустим конфликтов в любом месте. Не ждите, что сербская полиция не отреагирует на нападения. Мы будем реагировать в соответствии с законом - на все нападения на полицию, на все нападения на других участников митингов, нападения на государственные органы полиция будет реагировать адекватно".
В администрации президента решительно потребовали от полиции разблокировать все дороги, улицы и мосты, а нарушителей порядка наказывать. Ранее Александр Вучич пообещал хулиганам "нулевую толерантность" - за нарушения порядка, порчу имущества и нападения на полицию. И подчеркнул, что насилием, которое продвигают западные спонсоры "демократии", сербов не запугать и не победить.
Александр Вучич, президент Сербии:
"Мы должны обратиться ко всем тем, кто думает иначе, поговорить с ними, начать диалог. Но никаких переговоров с террористами и теми, кто хотел разрушить государство. Ответственность последует в каждой сфере и каждой области общественной жизни. Месть не должна быть нашим языком, но ответственность должна быть частью нашего будущего".
Представитель Еврокомиссии поспешила заверить, что Брюссель не имеет отношения к организации массовых протестов в Сербии или других странах. А в Кремле заявили, что на Сербию оказывается огромное давление, способное привести к попыткам дестабилизации страны с использованием известных технологий.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"То, что сейчас происходит в Сербии, это в чистом виде цветная революция. Причем даже не классическая цветная революция, какой она была в той же Сербии еще полтора года назад. А теперь это уже гибридная цветная революция, но выполненная в лучших традициях организации государственных переворотов. Влияние Запада здесь очевидно, потому что цветные революции нигде и никогда просто так не возникают. Даже наличие большого количества недовольных действующей властью не является фактором, приводящим к самопроизвольному запуску этих механизмов".
"Протестуны" настойчиво требуют проведения досрочных парламентских выборов и освобождения ранее арестованных. В состоянии вялотекущих демонстраций страна живет с прошлой осени. Сегодня, как и в ноябре 2024-го, главным триггером уличных акций остается обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови-Сад. В результате трагедии погибли 16 человек. Виновных уже наказали. А премьер подал в отставку еще в январе, но это не остановило демонстрантов. Их протестный дух изо всех сил раздувают те, кому выгодно превратить страну в марионетку.