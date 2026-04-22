Новая Зеландия ввела режим ЧС из-за наводнений и оползней

В Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений и оползней. Причиной стали рекордные проливные дожди, которые обрушились на Веллингтон: за час на один район выпало 77 мм осадков.

Бурные потоки сдвигали машины и срывали крышки канализационных люков. Подтопило ряд домов. Часть жителей была эвакуирована. Сообщается о пропавшем без вести.

Власти призывают жителей низинных районов временно покинуть свои дома, чтобы избежать дальнейшей опасности.

