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Новый метод: немецкие полицейские вооружаются электрошокерами
Автор:Редакция news.by
Немецких полицейских планируют вооружить электрошокерами. Соответствующий законопроект одобрил кабмин Германии.
Местные власти убеждены: такая мера необходима "из-за участившихся нападений с ножами в общественных местах". До этого законопроекта использование такого оружия силовиками было разрешено лишь частично. Теперь же электрошокеры смогут использовать все правоохранители: не только спецназ, но и патрульные.
Ранее глава МВД ФРГ назвал электрошокеры "промежуточным звеном" между дубинкой и пистолетом.
Фото РИА Новости