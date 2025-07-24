Новый метод: немецкие полицейские вооружаются электрошокерами

Местные власти убеждены: такая мера необходима "из-за участившихся нападений с ножами в общественных местах". До этого законопроекта использование такого оружия силовиками было разрешено лишь частично. Теперь же электрошокеры смогут использовать все правоохранители: не только спецназ, но и патрульные.