Новый мировой температурный рекорд - январь 2025 года стал самым теплым за историю метеонаблюдений

Январь 2025 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха у поверхности Земли составила в минувшем месяце 13,23 градуса Цельсия. А это на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня.

О рекорде сообщила Европейская климатическая служба "Коперник". Согласно опубликованной тепловой карте, наиболее теплым январь выдался для Восточной Европы, в частности, европейской части России, Западной Сибири, Аляски и северо-восточных регионов Канады.