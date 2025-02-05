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Новый мировой температурный рекорд - январь 2025 года стал самым теплым за историю метеонаблюдений
Январь 2025 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха у поверхности Земли составила в минувшем месяце 13,23 градуса Цельсия. А это на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня.
О рекорде сообщила Европейская климатическая служба "Коперник". Согласно опубликованной тепловой карте, наиболее теплым январь выдался для Восточной Европы, в частности, европейской части России, Западной Сибири, Аляски и северо-восточных регионов Канады.
Напротив, более холодным этот месяц был для США, Великобритании и северо-западной Франции, а также Камчатки. Эксперты отмечают, что даже временные похолодания не смогли остановить нарастающее влияние глобального потепления.