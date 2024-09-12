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Новый состав правительства утвердили во Франции
Новый состав правительства Франции утвержден и объявлен спустя несколько недель напряженных консультаций. Об этом сообщил глава администрации президента Франции Алекси Колер, пишет ТАСС.
В частности, новым главой МИД назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее занимавший пост министра-делегата по вопросам Европы. Пост министра обороны Франции по-прежнему будет занимать Себастьен Лекорню.
Кроме того, главой МВД в новом кабмине стал сенатор-республиканец Бруно Ретайо. Депутат от партии Макрона, Антуан Арман занял пост министра финансов.
Ранее сообщалось, что во Франции проходят демонстрации против политики Макрона, а также его решения о назначении премьер-министром Мишеля Барнье. Протестующие, в частности, выражают недовольство тем, что новое правительство будет состоять из правых политиков и членов пропрезидентской коалиции "Вместе за республику".
Барнье был назначен на пост главы правительства 5 сентября. Консультации по формированию нового правительства продолжались более двух недель. Все это происходит на фоне сложной политической обстановки во Франции после досрочных выборов в Национальное собрание.
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