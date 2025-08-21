NYP: Трамп предлагает иностранным гостям Белого дома собрать пакет сувениров с его символикой

Президент США Дональд Трамп вручает высокопоставленным иностранным гостям Белого дома подарки в виде сувениров со своей символикой. Гости могут выбрать предметы с атрибутикой Трампа и лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) и сложить их в специальный фирменный пакет, пишет РИА Новости со ссылкой на издание New York Post.

"Посетители обычно получают бумажный пакет, украшенный президентской печатью, для того, чтобы наполнить его памятными подарками... По словам одного из побывавших в комнате людей, Трамп "любит быть щедрым" к гостям", - пишет издание.

Отмечается, что комната предназначена для самых преданных сторонников президента и глав государств, приехавших с визитом.

В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев получил от Трампа шарф для своей супруги и символический "ключ от Белого дома", дизайн которого американский президент разработал лично.

Один из источников уточнил, что в комнате находятся полки с фотокнигами, свечами, мячами для гольфа и футболками, кружками, блюдцами. Кроме того, в комнате можно найти подписанные Трампом Библии.

Издание отмечает, что неизвестно, выбирал ли для себя что-нибудь из сувенирной комнаты Трампа Владимир Зеленский во время последних визитов в Белый дом.