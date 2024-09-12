3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
NYT: БРИКС снижает зависимость от доллара
Страны БРИКС будут неуязвимыми для санкций из-за снижения зависимости от доллара, с таким прогнозом вышла газета "Нью Йорк Таймс".
Как отмечает издание, многие участники БРИКС рассматривают объединение как "геополитическую страховку" от непредсказуемого поведения США в меняющемся мире. Вступление в БРИКС является "ставкой на экономику", пишет издание.
Развивающиеся страны убеждены, что Новый банк развития проявляет к государствам большую терпимость в отличие от Международного Валютного Фонда и Всемирного банка, в которых доминирует Запад, в особенности США.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов