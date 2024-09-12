NYT: БРИКС снижает зависимость от доллара

Страны БРИКС будут неуязвимыми для санкций из-за снижения зависимости от доллара, с таким прогнозом вышла газета "Нью Йорк Таймс".

Как отмечает издание, многие участники БРИКС рассматривают объединение как "геополитическую страховку" от непредсказуемого поведения США в меняющемся мире. Вступление в БРИКС является "ставкой на экономику", пишет издание.