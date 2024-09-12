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NYT: БРИКС снижает зависимость от доллара

Страны БРИКС будут неуязвимыми для санкций из-за снижения зависимости от доллара, с таким прогнозом вышла газета "Нью Йорк Таймс".

Как отмечает издание, многие участники БРИКС рассматривают объединение как "геополитическую страховку" от непредсказуемого поведения США в меняющемся мире. Вступление в БРИКС является "ставкой на экономику", пишет издание.

Развивающиеся страны убеждены, что Новый банк развития проявляет к государствам большую терпимость в отличие от Международного Валютного Фонда и Всемирного банка, в которых доминирует Запад, в особенности США.

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