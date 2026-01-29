NYT: США могут нанести удар по Ирану в течение 48 часов

США могут ударить по Ирану в ближайшие 48 часов, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, потенциальные цели возможных атак - политическое и силовое руководство страны, ядерные объекты и госучреждения.

По словам Трампа, к иранским берегам переброшена самая мощная эскадра, которую только способны собрать Соединенные Штаты. Тегеран же, в свою очередь, предостерегает от эскалации напряжения и подчеркивает готовность к диалогу и обсуждению ядерной сделки.

Вместе с тем, поддержки мирового сообщества в отношении планов США мало. На Трампа оказывают ожесточенное давление его союзники в регионе. Арабские монархии считают, что нападение на Иран может привести к хаосу и военному пожару, который выйдет за пределы региона.