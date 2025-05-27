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Обмен пленными между Россией и Украиной прошел при содействии Беларуси
Благодарность нашему Президенту Александру Лукашенко за помощь в этом процессе в телефонном разговоре выразил российский лидер Владимир Путин. Третий брат, как неоднократно говорил белорусский Президент, не может просто стоять в стороне, использует любую возможность для нормализации отношений между конфликтующими сторонами. Россияне и украинцы - не чужие нам люди.
При этом Минск готов содействовать любым мирным процессам. Беларусь сделала все, чтобы итог стамбульских переговоров (а конкретно этот обмен) прошел в нормальных условиях: безопасно и организованно. Белорусы видят позитивные тенденции в диалоговом процессе и открыты, если мы все идем к нормальной жизни в регионе.
Эти кадры облетели интернет. Российские и украинские военные звонят родным, плачут и улыбаются одновременно, потому что едут домой.
Самый крупный обмен пленными в российско-украинском конфликте завершился не без участия белорусской стороны. Официальный Минск обеспечил все, что касается самого момента обмена, включая безопасность.
1000 на 1000 - столько людей возвращается и в Россию, и в Украину. И это, пожалуй, самый значимый результат стамбульских переговоров.
Это был первый за три года прямой диалог после переговоров в Беловежской пуще, которые вообще открыли возможность переговариваться для тогда находившихся в пиковой точке непонимания Украины и России. В дипломатическом мире отсчет не ведут от ситуации "сейчас". Каждые переговоры имеют значение, Минск не раз подтверждал свои позиции "ради мира в регионе".
Организация обмена пленными - не самый простой процесс с учетом недоверия в отношениях официальной Москвы и Киева. Белорусская сторона старалась сделать все максимально комфортно для людей - и для россиян, и для украинцев. Медики, гуманитарная помощь, если нужна - психологическая, относясь по-соседски. Об этом говорят сами военные, но главное - Минск в очередной раз обеспечил безопасность.
В продолжение темы. Позже между официальным Минском и Москвой состоится телефонный разговор. Президент России поблагодарит Александра Лукашенко за содействие и помощь в процессе обмена.
Минск и Москва - это уже очевидно всем в мире - находятся в постоянном и плотном взаимодействии. Говоря простым языком, Лукашенко и Путин слышат друг друга. Что конечно, крайне важно в решении союзнических вопросов. Во время телефонного разговора главы государств обсудили и основные актуальные вопросы двусторонней повестки и международную обстановку. Минск никогда не напрашивался в посредники, но всегда готов содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что и россияне, и украинцы не чужие нам люди, а славянские народы должны жить в мире.
Что касается стамбульских переговоров, в Минске отмечали позитивные тенденции сразу. Сам факт того, что они сели за этот стол, уже заставил мир понадеяться на разумность в решениях. Россия от своих целей не отходит, настаивает на "устранении первопричин конфликта" - это желание Украины войти в НАТО и отношение в стране к русскоязычному населению. Эти же нарративы звучали и раньше, сейчас, конечно, актуализировались. Но смысл остался тем же.
За последние полгода отношения у Киева в принципе с целым рядом стран пришли к негативному сценарию. 17 европейских стран отказались посылать свои войска в Украину даже в составе миротворческих миссий, включая Германию, Италию, Испанию, Чехию, Швецию, несмотря на то что с большинством из них у Киева есть подписанные документы, соглашения по безопасности. Это серьезный сигнал, особенно с учетом дефицита человеческих сил в Украине. Но даже 1000 возвращенных домой недостаточно, чтобы впечатлить киевский режим.
Отсутствие коммуникации, считают эксперты, продлится. Таковы сегодня реалии политике в Украине. И это уже даже не вопрос о людях (понятно, что в Киеве уже никто не считает их), а про систему ценностей на уровне государства.
Что касается продолжения переговоров, то сейчас Россия и Украина, по информации из источников с обеих сторон, готовятся ко второму раунду. Где он пройдет, пока точно не известно. Не в Ватикане, об этом уже объявила российская сторона, ссылаясь на то, что православный мир должен разобраться на своей территории. Очень разумная мысль, учитывая, сколько сил прилагает регион для завершения конфликта. Минск не предлагает, но открыт.