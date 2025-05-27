Обмен пленными между Россией и Украиной прошел при содействии Беларуси

Благодарность нашему Президенту Александру Лукашенко за помощь в этом процессе в телефонном разговоре выразил российский лидер Владимир Путин. Третий брат, как неоднократно говорил белорусский Президент, не может просто стоять в стороне, использует любую возможность для нормализации отношений между конфликтующими сторонами. Россияне и украинцы - не чужие нам люди.

При этом Минск готов содействовать любым мирным процессам. Беларусь сделала все, чтобы итог стамбульских переговоров (а конкретно этот обмен) прошел в нормальных условиях: безопасно и организованно. Белорусы видят позитивные тенденции в диалоговом процессе и открыты, если мы все идем к нормальной жизни в регионе.

Эти кадры облетели интернет. Российские и украинские военные звонят родным, плачут и улыбаются одновременно, потому что едут домой.

Самый крупный обмен пленными в российско-украинском конфликте завершился не без участия белорусской стороны. Официальный Минск обеспечил все, что касается самого момента обмена, включая безопасность.

1000 на 1000 - столько людей возвращается и в Россию, и в Украину. И это, пожалуй, самый значимый результат стамбульских переговоров.

Это был первый за три года прямой диалог после переговоров в Беловежской пуще, которые вообще открыли возможность переговариваться для тогда находившихся в пиковой точке непонимания Украины и России. В дипломатическом мире отсчет не ведут от ситуации "сейчас". Каждые переговоры имеют значение, Минск не раз подтверждал свои позиции "ради мира в регионе".

Организация обмена пленными - не самый простой процесс с учетом недоверия в отношениях официальной Москвы и Киева. Белорусская сторона старалась сделать все максимально комфортно для людей - и для россиян, и для украинцев. Медики, гуманитарная помощь, если нужна - психологическая, относясь по-соседски. Об этом говорят сами военные, но главное - Минск в очередной раз обеспечил безопасность.

В продолжение темы. Позже между официальным Минском и Москвой состоится телефонный разговор. Президент России поблагодарит Александра Лукашенко за содействие и помощь в процессе обмена.

Минск и Москва - это уже очевидно всем в мире - находятся в постоянном и плотном взаимодействии. Говоря простым языком, Лукашенко и Путин слышат друг друга. Что конечно, крайне важно в решении союзнических вопросов. Во время телефонного разговора главы государств обсудили и основные актуальные вопросы двусторонней повестки и международную обстановку. Минск никогда не напрашивался в посредники, но всегда готов содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что и россияне, и украинцы не чужие нам люди, а славянские народы должны жить в мире.

Что касается стамбульских переговоров, в Минске отмечали позитивные тенденции сразу. Сам факт того, что они сели за этот стол, уже заставил мир понадеяться на разумность в решениях. Россия от своих целей не отходит, настаивает на "устранении первопричин конфликта" - это желание Украины войти в НАТО и отношение в стране к русскоязычному населению. Эти же нарративы звучали и раньше, сейчас, конечно, актуализировались. Но смысл остался тем же.

За последние полгода отношения у Киева в принципе с целым рядом стран пришли к негативному сценарию. 17 европейских стран отказались посылать свои войска в Украину даже в составе миротворческих миссий, включая Германию, Италию, Испанию, Чехию, Швецию, несмотря на то что с большинством из них у Киева есть подписанные документы, соглашения по безопасности. Это серьезный сигнал, особенно с учетом дефицита человеческих сил в Украине. Но даже 1000 возвращенных домой недостаточно, чтобы впечатлить киевский режим.

Отсутствие коммуникации, считают эксперты, продлится. Таковы сегодня реалии политике в Украине. И это уже даже не вопрос о людях (понятно, что в Киеве уже никто не считает их), а про систему ценностей на уровне государства.