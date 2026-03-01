Обострение конфликта на Ближнем Востоке: Иран объявляет "священную войну" Израилю и США

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Иран объявил "священную войну" против США и Израиля. Вооруженные силы страны продолжают запуски в сторону Израиля.

Известно, что в некоторых местах еврейского государства упавшие фрагменты ракет повредили жилые здания. В городе Бейт-Шемеш пострадало как минимум 20 человек, 6 погибли.

Как отмечают СМИ, эта атака Ирана с самым большим одномоментным количеством жертв в Израиле с начала этого конфликта.

В свою очередь ВВС Израиля продолжают удары по объектам руководства в Тегеране. ЦАХАЛ заявила о разрушении большей части систем ПВО на западе и в центре Ирана и уничтожении 40 иранских командиров. Под ударами также оказался иранский Красный Полумесяц и больницы.

Иранские атаки не ограничиваются территорией Израиля. В Дубае и Шардже горит небоскреб и торговый центр, есть попадание в промзону. Отмечается, что в небоскребе находилась штаб-квартира ЦРУ. А в Дохе под ударом оказался аэропорт.

В МИД Ирана заявили, что попросили страны Персидского залива закрыть базы США. В противном случае у Тегерана не останется другого выбора, как продолжать атаки.