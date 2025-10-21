Обрыв неисправного троса и отказ тормозов: названы причины крушения фуникулера в Лиссабоне

Специалисты, изучавшие обстоятельства аварии на лиссабонском фуникулере "Глория" в начале сентября, в своем предварительном отчете констатировали многочисленные нарушения в области его технического обслуживания, пишет БЕЛТА со ссылкой на BBC News.

По предварительным данным, авария произошла из-за оборвавшегося тягового троса. Как заявляет Управление Португалии по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных происшествий GPIAAF, трос фуникулера был неисправен и не имел сертификации для перевозки пассажиров.

Также сообщается, что трос был приобретен в 2022 году компанией - оператором трамваев и фуникулеров Лиссабона Carris. Инженеры Carris не осуществляли надзор за состоянием троса и не провели инспекции безопасности. Сейчас компания объявила об увольнении руководителя отдела технического обслуживания фуникулеров и трамваев.

Неисправный трос - не единственная выявленная проблема. Система экстренного торможения, которую водитель фуникулера попытался применить при обрыве троса, не сработала должным образом и не была предварительно протестирована.

Фуникулер "Глория", популярный среди туристов, сошел с рельсов вечером 3 сентября, 17 человек погибли, среди них 11 туристов и более 20 человек пострадали.

После крушения фуникулера "Глория" работа всех фуникулеров в Лиссабоне была приостановлена. Сейчас в Управлении говорят, что пока не будет подтверждено наличие тормозных систем, "способных обездвижить кабины в случае обрыва троса", фуникулеры ездить не будут.