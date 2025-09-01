3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
ОБСЕ закрыла Минскую группу по карабахскому конфликту, заявил МИД Азербайджана
Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
Отмечается, что, согласно решению в соответствии с совместным письмом-обращением министров иностранных дел Азербайджана и Армении, адресованным действующему председателю ОБСЕ, с 1 сентября прекращается деятельность Минского процесса ОБСЕ, Личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту и Группы планирования высокого уровня.
Секретариату ОБСЕ поручено не позднее 1 декабря 2025 года завершить решение организационно-технических вопросов, связанных с закрытием указанных структур.
Резолюция также признала недействительными все решения, ранее принятые в рамках ОБСЕ относительно прошлого армяно-азербайджанского конфликта.
Таким образом, все государства - участники ОБСЕ признали, что вышеупомянутые институты, которые были созданы в свое время для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, являются ненужными в новых обстоятельствах, возникших в результате урегулирования конфликта, и закрытие этих институтов было официально оформлено.
"Азербайджанская Республика продолжит свою принципиальную и последовательную позицию, основанную на международном праве, в направлении укрепления мира и стабильности в регионе", - подчеркивается в заявлении МИД.