ОБСЕ закрыла Минскую группу по карабахскому конфликту, заявил МИД Азербайджана

Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Отмечается, что, согласно решению в соответствии с совместным письмом-обращением министров иностранных дел Азербайджана и Армении, адресованным действующему председателю ОБСЕ, с 1 сентября прекращается деятельность Минского процесса ОБСЕ, Личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту и Группы планирования высокого уровня.

Секретариату ОБСЕ поручено не позднее 1 декабря 2025 года завершить решение организационно-технических вопросов, связанных с закрытием указанных структур.

Резолюция также признала недействительными все решения, ранее принятые в рамках ОБСЕ относительно прошлого армяно-азербайджанского конфликта.

Таким образом, все государства - участники ОБСЕ признали, что вышеупомянутые институты, которые были созданы в свое время для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, являются ненужными в новых обстоятельствах, возникших в результате урегулирования конфликта, и закрытие этих институтов было официально оформлено.