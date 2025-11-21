Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" будет экстрадирован в Германию

Обвиняемый в терактах на газопроводах "Северный поток" украинский гражданин Сергей Кузнецов будет экстрадирован Италией в Германию.

По сообщениям СМИ, подозреваемый будет передан немецкой стороне 27 ноября. Экстрадиция завершится 30-го числа. Украинца доставят в следственный изолятор Гамбурга, и на следующий день ожидается, что он предстанет перед Федеральным судом в Карлсруэ, который и рассматривает дело.