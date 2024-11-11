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Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Американская академия киноискусств перенесла объявление номинантов на премию "Оскар" с 17 на 19 января из-за пожаров в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Об этом в среду, 8 января, сообщил портал Deadline.
"Мы приносим глубочайшие соболезнования тем, кого затронули разрушительные пожары в Калифорнии. Многие члены [академии], наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас. <...> Объявление номинантов на "Оскар" будет перенесено с 17 января на 19 января", - цитирует портал письмо директора Американской академии киноискусства Билла Крамера.
97-я церемонии вручения кинопремии "Оскар" пройдет 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет комик Конан О'Брайен, пишет ТАСС.
Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. га, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1,1 тыс. строений и привел к гибели как минимум пяти человек. По данным специализированного портала Poweroutage.us, без света остаются свыше 274 тыс. потребителей электроэнергии в округе. По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от 52 млрд до 57 млрд долларов.
Фото AP Photo
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