Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2025 году / иллюстрация nobelprize.org/ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7af951e-c473-4612-8b0b-25f5fb7c6565/conversions/e2f8e363-0544-4e36-b29b-d88a4278a61f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7af951e-c473-4612-8b0b-25f5fb7c6565/conversions/e2f8e363-0544-4e36-b29b-d88a4278a61f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7af951e-c473-4612-8b0b-25f5fb7c6565/conversions/e2f8e363-0544-4e36-b29b-d88a4278a61f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7af951e-c473-4612-8b0b-25f5fb7c6565/conversions/e2f8e363-0544-4e36-b29b-d88a4278a61f-xl-___webp_1920.webp 1920w Лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2025 году / иллюстрация nobelprize.org/

Премия Шведского государственного банка по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2025 году присуждена американцу Джоэлю Мокиру, французу Филиппу Агьону и канадцу Питеру Ховитту за "объяснение экономического роста, основанного на инновациях". Об этом объявил Нобелевский комитет., пишет РИА Новости.

Половину премии получил Мокир за "выявление предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса". Вторую половину премии разделили между Ховиттом и Агьоном "за теорию устойчивого роста за счет творческого разрушения".

В заявлении комитета указывается, что ученые удостоены награды за то, что "показали, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту".