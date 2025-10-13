3.69 BYN
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Премия Шведского государственного банка по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2025 году присуждена американцу Джоэлю Мокиру, французу Филиппу Агьону и канадцу Питеру Ховитту за "объяснение экономического роста, основанного на инновациях". Об этом объявил Нобелевский комитет., пишет РИА Новости.
Половину премии получил Мокир за "выявление предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса". Вторую половину премии разделили между Ховиттом и Агьоном "за теорию устойчивого роста за счет творческого разрушения".
В заявлении комитета указывается, что ученые удостоены награды за то, что "показали, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту".
Напомним, Нобелевские премии будут вручены на официальной церемонии в Стокгольме и Осло 10 декабря. В норвежской столице вручат Нобелевскую премию мира.