Обыкновенная русофобия: директорам латвийских школ запретили говорить на русском языке

По ее словам, процесс обучения должен происходить только на латышском языке, а руководителю школы вообще неприемлемо говорить на русском. При этом власти пристально следят за соблюдением этих требований.

Напомним, в начале текущего учебного года все школы Латвии должны завершить переход к обучению только на госязыке. Однако ситуация не такая оптимистичная, как отчитываются власти. В школах и так наблюдается острая нехватка директоров. На эту должность претендуют люди либо пенсионного, либо предпенсионного возраста, поскольку оплата труда крайне несправедлива - нередко завучи получают больше своих начальников.