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Очередная облава сотрудников ТЦК в Одессе обернулась народным бунтом

Работники военкоматов продолжают запугивать украинцев. Народным бунтом обернулась очередная облава сотрудников ТЦК в Одессе.

Вылавливать мужчин они принялись из толпы на местном рынке. Работникам рынка удалось выгнать представителей военкомата с территории. Однако, по информации СМИ, у сотрудников ТЦК получилось задержать много мужчин. Очевидцы беспредела потребовали отпустить задержанных.

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