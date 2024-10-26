Очередная облава сотрудников ТЦК в Одессе обернулась народным бунтом

Вылавливать мужчин они принялись из толпы на местном рынке. Работникам рынка удалось выгнать представителей военкомата с территории. Однако, по информации СМИ, у сотрудников ТЦК получилось задержать много мужчин. Очевидцы беспредела потребовали отпустить задержанных.