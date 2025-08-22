Огненная стихия уничтожила в Европе территорию больше Кипра

Масштабы лесных пожаров в Европе установили рекорд. Выжжено свыше миллиона гектаров. Огненная стихия уничтожила территорию больше Кипра.



При этом сейчас страны Евросоюза переживают самый опасный сезон. Интенсивность возгораний небывалая. Больше всего пострадал Пиренейский полуостров. В Испании пожарные службы не справляются с бедствием. Больше двух недель в стране фиксировали критическую жару до 40 градусов.



Для тушения лесов власти направили более 3 тыс. военных и 50 самолетов. Также помощь оказывают Чехия, Франция, Финляндия и другие европейские страны. Пожары продолжают бушевать и в Португалии. С начала года сожжено 270 тыс. гектаров, это примерно 3 % от площади всей страны. Не обошлось без жертв. За последнюю неделю погибли 3 человека.