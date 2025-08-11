3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Огонь уничтожил 50 тыс. га лесных угодий и степной растительности в штате Колорадо
Автор:Редакция news.by
В американском штате Колорадо бушует пожар. Огненный фронт уже поглотил более 50 тыс. гектаров леса и степного кустарника, пламя продолжает стремительно распространяться.
На борьбу со стихией брошено 1200 пожарных, 13 самолетов и сотня специализированных автомобилей. Однако справиться с огнем пока не удается - высокая температура, ветер и отсутствие осадков делают борьбу с огнем практически безнадежной.