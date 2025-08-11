Огонь уничтожил 50 тыс. га лесных угодий и степной растительности в штате Колорадо

В американском штате Колорадо бушует пожар. Огненный фронт уже поглотил более 50 тыс. гектаров леса и степного кустарника, пламя продолжает стремительно распространяться.

На борьбу со стихией брошено 1200 пожарных, 13 самолетов и сотня специализированных автомобилей. Однако справиться с огнем пока не удается - высокая температура, ветер и отсутствие осадков делают борьбу с огнем практически безнадежной.