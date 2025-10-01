Ограничения на выплату пенсии за выслугу лет для работающих госслужащих отменят с 1 января 2026 года

Белорусские рубли в кошельке. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eefd6169-6e0d-4bb6-af75-6ccc4b48693c/conversions/3f81f084-3181-4414-9488-601b461f7b4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eefd6169-6e0d-4bb6-af75-6ccc4b48693c/conversions/3f81f084-3181-4414-9488-601b461f7b4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eefd6169-6e0d-4bb6-af75-6ccc4b48693c/conversions/3f81f084-3181-4414-9488-601b461f7b4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eefd6169-6e0d-4bb6-af75-6ccc4b48693c/conversions/3f81f084-3181-4414-9488-601b461f7b4c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ №350 "О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих". Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Документом предусматривается отмена с 1 января 2026 года ограничения на выплату пенсии за выслугу лет работающим государственным гражданским служащим, которые достигли пенсионного возраста (аналогичные ограничения были отменены с 1 января 2025 года на размер трудовых пенсий для работающих пенсионеров в соответствии с указом от 29 октября 2024 года №402).

Данное решение принято в целях повышения заинтересованности таких госслужащих в продолжении трудовой деятельности и более эффективного задействования их профессионального потенциала в экономике страны.