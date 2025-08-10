Около 10 жилых зданий обрушились в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Турции

10 августа в провинции Балыкесир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Около 10 жилых зданий обрушились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

По данным МВД Турции, из-под обломков одного из домов спасены четыре человека. Всего в трехэтажном здании находились шесть человек.

"На данный момент медицинскую помощь продолжаем оказывать четырем пострадавшим в результате землетрясения в Балыкесире, ощущавшегося в ряде соседних провинций, угрозы жизни пострадавших нет", - сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X.

Эпицентр землетрясения находился в районе Сындыргы, очаг залегал на глубине 11 км. Подземные толчки ощущались в течение 20-30 секунд как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле.