Около 3 тыс. людей вышли на протест в Вильнюсе

В Вильнюсе проходят протесты, на улицы вышло около 3 тыс. человек. Шествие прошло от Кафедральной площади к сейму.

Собрание организовали деятели культуры, их поддержали фермеры. Участники призывают власть к ответственной и разумной политике в интересах жителей республики.