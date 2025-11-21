3.68 BYN
Около 3 тыс. людей вышли на протест в Вильнюсе
Автор:Редакция news.by
В Вильнюсе проходят протесты, на улицы вышло около 3 тыс. человек. Шествие прошло от Кафедральной площади к сейму.
Собрание организовали деятели культуры, их поддержали фермеры. Участники призывают власть к ответственной и разумной политике в интересах жителей республики.
Пока официальный Вильнюс доказывает обратное, Литва постоянно увеличивает военные расходы. Люди опасаются, что экономия на культуре, здравоохранении, образовании и поддержке граждан может завести страну в тяжелый кризис.