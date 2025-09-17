3.65 BYN
Около 400 тыс. человек покинули свои дома в Газе из-за наступательной операции Израиля
Из-за начала масштабной наступательной операции Израиля около 400 тыс. человек покинули город Газа и направились в другие районы одноименного анклава. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники.
Уточняется, что к моменту объявления Израилем о подготовке к масштабной военной операции на территории города Газа проживали около 1 млн человек.
После начала атаки израильских ВС палестинцы начали массово эвакуироваться из города, и за последние дни темпы эвакуации выросли до десятков тысяч человек в день.
16 сентября Израиль начал наземную операцию по захвату города Газа. Ее сопровождают массированные удары по всему анклаву. Позже в Минобороны Израиля отметили, что ЦАХАЛ будет наносить удары по Газе до тех пор, пока не разгромит ХАМАС и не освободит заложников. Тогда же комиссия ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях признала действия Тель-Авива в секторе Газа геноцидом.