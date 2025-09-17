Около 400 тыс. человек покинули свои дома в Газе из-за наступательной операции Израиля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30bdc2c6-d202-434d-afb0-b214a103fa83/conversions/556eb1c0-0e90-4f28-8a67-54a2ada60f78-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30bdc2c6-d202-434d-afb0-b214a103fa83/conversions/556eb1c0-0e90-4f28-8a67-54a2ada60f78-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30bdc2c6-d202-434d-afb0-b214a103fa83/conversions/556eb1c0-0e90-4f28-8a67-54a2ada60f78-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30bdc2c6-d202-434d-afb0-b214a103fa83/conversions/556eb1c0-0e90-4f28-8a67-54a2ada60f78-xl-___webp_1920.webp 1920w

Из-за начала масштабной наступательной операции Израиля около 400 тыс. человек покинули город Газа и направились в другие районы одноименного анклава. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники.

Уточняется, что к моменту объявления Израилем о подготовке к масштабной военной операции на территории города Газа проживали около 1 млн человек.

После начала атаки израильских ВС палестинцы начали массово эвакуироваться из города, и за последние дни темпы эвакуации выросли до десятков тысяч человек в день.