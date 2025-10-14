ООН: для восстановления сектора Газа потребуется 70 млрд долларов

70 млрд долларов потребуется для восстановления сектора Газа, такую оценку приводит ООН. Однако даже при таких вложениях не все районы анклава будут восстановлены. В организации отметили, что приоритеты еще предстоит определить.



Кроме того, пока не смогли оценить сроки завершения восстановительных работ. Что касается присутствия миротворцев в Газе, то идея пока остается на уровне гипотез. Подчеркивается, что дальнейшие решения будут зависеть от хода выполнения соглашений и согласования деталей между сторонами и международными участниками. Вместе с тем, сообщается, что уже стартовали переговоры по второму этапу мирного плана.