ООН: На сегодняшний день 2,1 млрд человек в мире не имеет доступ к чистой питьевой воде

В совместном докладе Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН, что каждый четвертый в мире - или 2,1 млрд человек - по-прежнему не имеет доступа к чистой питьевой воде, несмотря на подвижки в этом вопросе с 2015 года, пишет ТАСС.

По этим данным, 961 млн человек получили доступ к чистой питьевой воде с 2015 года. Охват населения, имеющего доступ к питьевой воде, увеличился с 68 % до 74 %.

Согласно докладу, несмотря на улучшение положения жителей сельских районов, ситуация с доступом к воде там по-прежнему обстоит хуже, чем в городе.

Так, в период с 2015 по 2024 год охват населения, имеющего доступ к питьевой воде, в сельских районах вырос с 50 % до 60 %, а в городских районах остался на уровне 83 %.