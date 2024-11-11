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ООН обвинила ВСУ в военных преступлениях с использованием FPV-дронов

ООН обвинила военнослужащих ВСУ в военных преступлениях с использованием FPV-дронов.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило четыре зафиксированных на видео инцидента, когда беспилотники атаковали и убили трех раненых российских солдат и одного украинского военного.

Отметили и несоблюдение Украиной международного пакта о гражданских и политических правах и собственной Конституции при проведении мобилизации. В докладе говорится о жестоком обращении и пытках мужчин, отказывающихся становиться солдатами по соображениям совести.

Управление также продолжает отслеживать реакцию Киева на захват сторонниками ПЦУ православного собора в Черкассах в октябре. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие, у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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