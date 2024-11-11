ООН обвинила ВСУ в военных преступлениях с использованием FPV-дронов

ООН обвинила военнослужащих ВСУ в военных преступлениях с использованием FPV-дронов.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило четыре зафиксированных на видео инцидента, когда беспилотники атаковали и убили трех раненых российских солдат и одного украинского военного.

Отметили и несоблюдение Украиной международного пакта о гражданских и политических правах и собственной Конституции при проведении мобилизации. В докладе говорится о жестоком обращении и пытках мужчин, отказывающихся становиться солдатами по соображениям совести.