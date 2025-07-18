ООН сокращает помощь беженцам по всему миру из-за нехватки средств

Подчеркивается, что сокращение финансирования может привести к тому, что около 12 млн человек лишатся доступа к гуманитарной помощи. При этом в 2025 году объемы основных программ уже были сокращены почти на 1,5 млрд долларов.



В то же время общие финансовые потребности на текущий год оцениваются в более чем 10,5 млрд, однако на сегодня привлечь удалось лишь 23 % от необходимой суммы.