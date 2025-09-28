После обработки 100 % протоколов внутри Молдовы во время парламентских выборов оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набирают более 49,5 %.

Они опережают PAS, у которой чуть более 44 %, однако подсчет голосов на участках за рубежом продолжается, а по опыту прошлогодних президентских выборов именно диаспора способна вновь склонить чашу весов в пользу Санду и ее ручной партии.

Несмотря на более 600 нарушений, зафиксированных в ходе голосования, ЦИК признал их состоявшимися. При этом в Брюсселе, как всегда, на все происходящее закрывают глаза.