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Орбан допустил выход Венгрии из ЕС
Автор:Редакция news.by
Премьер-министр Венгрии допустил возможность выхода Будапешта из Евросоюза. Виктор Орбан подчеркнул - из экономического объединения ЕС превратился в политическое. Но сегодня, по словам Орбана, для Венгрии выгоднее "быть в ЕС и бороться за перемены изнутри".
Напомним, Венгрия вступила в объединение в 2004-м. По мнению главы правительства, тогда ЕС "был совсем не таким", Брюссель не навязывал странам-членам свое мнение о миграции, гендерном воспитании детей или же участии в военном конфликте.
Премьер Венгрии убежден - в нынешнем виде у сообщества "нет шансов на общеевропейское процветание, с ним покончено".