Орбан допустил выход Венгрии из ЕС

Премьер-министр Венгрии допустил возможность выхода Будапешта из Евросоюза. Виктор Орбан подчеркнул - из экономического объединения ЕС превратился в политическое. Но сегодня, по словам Орбана, для Венгрии выгоднее "быть в ЕС и бороться за перемены изнутри".

Напомним, Венгрия вступила в объединение в 2004-м. По мнению главы правительства, тогда ЕС "был совсем не таким", Брюссель не навязывал странам-членам свое мнение о миграции, гендерном воспитании детей или же участии в военном конфликте.