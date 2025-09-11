Орбан из-за убийства Кирка призвал остановить "кампанию ненависти" левых

Остановить "кампанию ненависти" левых призвал премьер Венгрии. Именно она, по его мнению, привела к убийству в США консервативного активиста Чарли Кирка, а также к покушению в мае 24-го года на премьера Словакии Фицо.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Мы потеряли истинного защитника веры и свободы. Наши глубочайшие соболезнования семье Кирка и всему американскому народу. Смерть Чарли Кирка - результат международной кампании ненависти, развязанной прогрессивно-либеральными левыми. Именно она привела к нападениям на Роберта Фицо, Андрея Бабиша, а теперь и на Чарли Кирка. Мы должны остановить ненависть! Мы должны остановить разжигающих ненависть левых!"

Кирка застрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Погибший был сторонником президента США и, по данным СМИ, внес значительный вклад в победу последнего на президентских выборах. Кроме того, он неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине и критиковал Зеленского.

В память о Кирке Трамп распорядился приспустить американские флаги у Белого дома, он пообещал также призвать к ответственности всех подстрекателей к насилию и преследованиям по политическим мотивам.