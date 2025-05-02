Оказание Евросоюзом военной поддержки Украине и прием этой страны в сообщество может может обанкротить экономику Европы. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth, сообщает ТАСС.

"Европейские деньги, в том числе наши деньги, ввозятся в Украину на тачках, а экономика ЕС испытывает острую нехватку средств", - заявил Виктор Орбан. По его словам, ни у Венгрии, ни у Евросоюза в целом не было бы таких проблем, "если бы деньги, отправляемые в Украину, были включены в европейскую экономику".

Как сообщается, лидеры ЕС намерены продолжать военную поддержку Украины даже без участия США, несмотря на то, что в одиночку Европе это сделать не удастся. "Следует признать, что без Соединенных Штатов мы не сможем финансировать ни украинскую армию, ни украинскую экономику", - подчеркнул Виктор Орбан. Он также напомнил, что Киев хочет иметь вооруженные силы численностью 1 млн человек.

Вместе с этим премьер-министр отметил, что лидеры Евросоюза пытаются обеспечить ускоренное вступление Украины в сообщество до 2030 года. По словам Виктора Орбана, для финансирования этого процесса Брюссель планирует взять "огромный кредит". Но большая часть этих средств достанется не Украине, а уже работающим там крупным иностранным компаниям. Виктор Орбан предупредил, что присоединение этой страны к сообществу в любом случае разрушит европейскую экономику. "Очевидно, что поспешное предоставление Украине членства в ЕС является ошибочной и вредной политикой, однако это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля", - подчеркнул премьер. Он также отметил, что в Венгрии сейчас продолжается референдум по вопросу вступления Украины в Евросоюз, результаты которого Будапешт намерен учитывать на консультациях с Брюсселем.