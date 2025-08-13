3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Орбан назвал ЕС слабым и жалким
Попытки Европы вмешаться в диалог России и США выставляют Евросоюз слабым и жалким. С такой критикой в адрес Брюсселя выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, если лидеры двух мощных держав - России и США - ведут переговоры, а ЕС "кричит со стороны", это говорит об отсутствии силы.
"Российско-украинский конфликт - это европейский вопрос. А вы, европейцы, неспособны его решить. Когда два сильных человека, американский и российский президенты, садятся за стол переговоров, а вы после этого кричите издалека, то вы жалки и слабы. Худшее, что может случиться с Европой, это то, что она будет не только казаться, но и быть таковой", - отметил премьер Венгрии.
Он призвал Евросоюз проявить больше решимости и организовать отдельный саммит с Россией для прямого обсуждения ключевых вопросов. По мнению политика, Украина уже проиграла конфликт и Западу пора признать поражение.
Фото РИА Новости