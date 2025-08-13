Орбан назвал ЕС слабым и жалким

По его словам, если лидеры двух мощных держав - России и США - ведут переговоры, а ЕС "кричит со стороны", это говорит об отсутствии силы.

"Российско-украинский конфликт - это европейский вопрос. А вы, европейцы, неспособны его решить. Когда два сильных человека, американский и российский президенты, садятся за стол переговоров, а вы после этого кричите издалека, то вы жалки и слабы. Худшее, что может случиться с Европой, это то, что она будет не только казаться, но и быть таковой", - отметил премьер Венгрии.