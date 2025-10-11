Орбан объявил в стране сбор подписей против военных планов Брюсселя

Премьер-министр Венгрии объявил сбор подписей в стране против военных планов лидеров Евросоюза. Европа стремительно приближается к войне, заявил Виктор Орбан в соцсети Facebook.



По его словам, военный план Брюсселя, представленный в Копенгагене, выглядит так: "Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена". Орбан отметил, что Венгрия этого не хочет, и поэтому ЕС развернул против нее кампанию по дискредитации.

"Арсенал широкий: обвинения в шпионаже, скандалы с фейковыми новостями и юридические манипуляции. Мы не можем стоять в стороне и наблюдать за этим! Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр", - заявил Виктор Орбан.